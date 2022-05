11.05.2022 h 16:27 commenti

Nuovo consiglio per l'associazione gemellaggio Prato-Ebensee

Ambra Giorgi è la presidente, tra i consiglieri anche Vittoria Covelli, nipote di Roberto Castellani, padre del gemellaggio fra le due città. Domani la partenza del viaggio della memoria che si concluderà domenica con la commemorazione per la liberazione del campo KZ a Mauthausen

Dopo due anni di stop riprende il "pellegrinaggio" ad Ebensee anche se in versione ridotta, senza la presenza delle scolaresche. Ma questa non è l'unica novità: è stato nominato il consiglio dell'associazione Gemelaggio Prato Ebensee che per i prossimi tre anni sarà guidato da Ambra Giorgi, eletta presidente e designata dall' amministrazione comunale come Maria Grazia Tempesti, ex preside del Gramsci Keynes e segretaria provinciale dello Spi Cgil pratese; lo storico Enrico Iozzelli, responsabile della didattica del Museo della Deportazione e della Resistenza; Vittoria Covelli nipote di Roberto Castellani, fondatore del Gemellaggio, mentre in quota Aned Ivano Cappelli, architetto e artista, autore dell'opera commemorativa presente a Ebensee, e Elena Bresci, responsabile amministrativa della Fondazione Museo della Deportazione e della Resistenza, il settimo membro del consiglio scelto in accordo è un parrocchiano di Regina Pacis, la chiesa di Santa Lucia che da sempre ha un ruolo attivo nella gestione del gemellaggio.

"Sono onorata di far parte dell'associazione - ha spiegato le neo presidente - il nostro impegno dopo 30 anni di lavoro è quello di continuare a tenere viva la memoria non solo tra gli studenti delle superiori, ma anche tra quelli delle medie"

Intanto domani una delegazione composta da 35 persone tra amministratori, iscritti alla Cgil e parenti dei deportati partirà per Ebensee " Più che un viaggio - ha spiegato Gabriele Alberti presidente Aned - è un pellegrinaggio laico, infatti alle 18 di venerdì rifaremo il cammino che i deportati percorrevano per andare a lavorare alle gallerie. Sabato è previsto un incontro con le altre associazioni, mentre domenica è la giornata della commemorazione della liberazione del campo KZ a Mauthausen che però oggi quasi non esiste più"

Il rinnovo del consiglio dell'associazione arriva con un anno di ritardo a causa della pandemia: "Prato e Ebensse - ha ricordato Gabriele Bosi assessore ai gemellaggi - sono ancora oggi un' esempio in quanto sono la città delle vittime e degli aggressori che hanno realizzato un percorso di riunione e pace, senza ovviamente cancellare le responsabilità di quanto accaduto".