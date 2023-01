19.01.2023 h 10:31 commenti

Nuovo Consiglio dell'Ordine degli avvocati: Barone presidente, Roviello segretario

Marco Barone e Roberta Roviello succedono ai colleghi Maurizio Piero Betti e Maurizio Daneri. Nel Consiglio, che resterà in carica fino al 2026, diverse conferme e alcune new entry

Marco Barone e Roberta Roviello sono, rispettivamente, il nuovo presidente e il nuovo segretario del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Prato. Subentrano ai colleghi Maurizio Piero Betti e Maurizio Daneri. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio, in carica nel quadriennio 2023-2026, si sono tenute la scorsa settimana. Insieme a Barone e Roviello, che rivestivano il ruolo di consiglieri nell'ultimo ciclo, sono stati confermati Barbara Mercuri, William Dispoto, Roberto Montini e Fabio Piccioli; nuovo ingresso per Barbara Londi, Giovanni Bonanni, Giulia Marcheschi, Francesca Pignatelli e Giulia Mazzetti. Dopo le elezioni, sono state distribuite le cariche che hanno visto cadere la scelta su Marco Barone e Roberta Roviello.



