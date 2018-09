28.09.2018 h 15:00 commenti

Nuovo comandante provinciale per i vigili del fuoco

Giancarlo Cuglietta dal 15 settembre ha preso il posto di Francesco Materazzi. Proviene dal dipartimento di Firenze, ha prestato servizio durante il terremoto dell'Umbria, dell'Aquila e in Emilia

Cambio della guardia al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Prato, Giancarlo Cuglietta dal 15 settembre ha preso il posto di Francesco Materazzi

Cuglietta, che proviene direzione regionale dei vigili del fuoco della Toscana, ha iniziato la carriera presso il dipartimento dei vigili del fuoco nel 1994, come funzionario di tecnico antincendi, per poi occuparsi di formazione, di progettazione e gestione dei lavori delle sedi di servizio in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di soccorso tecnico e prevenzione incendi.

Ha partecipato a diversi eventi emergenziali dal terremoto in Umbria nell 2009 e in Emilia Romagna nel 2012.

“Sono consapevole sia dell’importanza del compito che mi attende – ha commentato il neo comandante - sia della necessità di dare al personale in forza al

Comando il massimo contributo nell’adempimento della missione istituzionale per

garantire sicurezza ai cittadini pratesi”.



