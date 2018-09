05.09.2018 h 18:07 commenti

Nuovo comandante per la Compagnia dei carabinieri, è un ex casco blu dell'Onu

Il capitano Lorenzo Pecorella prende il posto di Sara Pini che dopo 4 anni è stata trasferita alla Scuola marescialli

Ha 40 anni, è originario di Bari e proviene dalla Scuola marescialli di Firenze il nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Prato, il capitano Lorenzo Pecorella. Oggi, 5 settembre, il comandante provinciale Marco Grandini ha presentato alla città il nuovo ufficiale che ha preso il posto di Sara Pini, dopo 4 anni a Prato promossa maggiore e trasferita proprio alla Scuola marescialli.

Ricco il curriculum del capitano Pecorella che in passato ha lavorato a Bologna, Acireale, Abruzzo e anche in Libano nel plotone della polizia militare nella missione Unifil delle Nazioni Unite. Tanta esperienza in ambiti diversi che rendono il capitano fermamente convinto dell'estremo bisogno della polizia di prossimità tanto da formulare una nuova espressione estremamente al passo con i tempi: "Noi carabinieri dobbiamo essere influencer della legalità - ha spiegato Pecorella - e questo significa mettere in piedi servizi più visibili, più accessibili e vicino al cittadino".

In questi primi giorni di servizio a Prato, il nuovo ufficiale sta conoscendo i rappresentanti delle istituzioni e il territorio in tutte le sue sfaccettature. Poi, sarà pronto a entrare nella piena operatività del suo ruolo alla guida della Compagnia e di tutte le stazioni della provincia.