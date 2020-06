24.06.2020 h 17:29 commenti

Nuovo centro di Montemurlo, nel parco arrivano il bio-lago, la fontana e nuovi spazi per lo sport

Nel corso dell'ultimo consiglio comunale è stata approvata la variazione al piano degli investimenti grazie ad un ulteriore finanziamento regionale di 770 mila euro a cui si aggiungono 200 mila euro di cofinanziamento con risorse comunali

Il parco cittadino, che entro il 2021 dovrà sorgere nell'area dell'ex campo sportivo di via Rosselli, si arricchisce di nuove funzioni. L'area verde, che cambierà per sempre il volto del centro di Montemurlo, ospiterà un bio-lago con tanto di pesci e piante acquatiche ossigenanti, una fontana con giochi d'acqua per la gioia dei più piccoli, nuovi spazi per lo sport (un campo da pallacanestro con tanto di gradinate per il pubblico e uno skate-park ). Queste sono solo alcune delle novità che il Comune di Montemurlo ha inserito nel progetto di rigenerazione urbana "Piu M+M" del nuovo centro cittadino, grazie ad un ulteriore finanziamento regionale di 770 mila euro a cui si aggiungono 200 mila euro di cofinanziamento con risorse comunali.

Nel corso dell'ultima seduta del consiglio comunale infatti è stata approvata la variazione al piano degli investimenti con l'inserimento del nuovo intervento della sistemazione del centro civico di Montemurlo (lotto III) per l'anno 2020 per un importo totale pari a 997 mila euro.

Un finanziamento che ha consentito di arricchire l'area verde anche con nuovi arredi urbani per rendere il parco maggiormente fruibile da cittadini di tutte le età, come spiega il sindaco Simone Calamai: "Con questo progetto abbiamo definito e dato piena attuazione al secondo finanziamento regionale del centro cittadino. L'idea che sta alla base di questo piano è quella di arricchire e ridefinire in modo più preciso e con nuove funzioni il parco, che sorgerà al posto dell'ex campo sportivo. Una grande area verde che offrirà spazi ed opportunità di svago e divertimento a cittadini di tutte le età, dai bambini agli anziani. Inoltre abbiamo posto una particolare attenzione alla fascia degli adolescenti con l'inserimento dello skate-park per il divertimento e l'aggregazione dei più giovani".

Il progetto del nuovo centro civico di Montemurlo, oltre al parco urbano, prevede la pedonalizzazione del tratto della via Montalese di fronte al municipio, la realizzazione di un nuovo ingresso all'edificio di Novello tramite un percorso che costeggia il parco e collega la Piazza Libertà con via Carducci.

Tra le altre variazioni al piano degli investimenti, approvate nel corso dell'ultimo consiglio comunale, infine, è stata inserita la somma di 20.320 euro, contributo assegnato dalla Regione Toscana nell'ambito del Documento Operativo Difesa del Suolo 2020 per la progettazione della messa in sicurezza del versante in frana di via Cicignano, lavoro per importo complessivo pari a 50.320 euro.