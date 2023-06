26.06.2023 h 15:30 commenti

Nuovo campo sportivo di Paperino, oltre al danno anche la beffa. Protestano i residenti

I lavori del primo lotto dovevano finire nel 2021 invece il cantiere è fermo da mesi e non si sa quando ripartirà, mentre cresce il degrado: "Erba alta e rovi, l'area è diventata un serpaio a due passi dalla scuola e dalle case". Entro luglio saranno assegnati invece i lavori del secondo lotto

Non c'è pace per il nuovo impianto sportivo che il Comune sta realizzando in via Lille a Paperino ed è destinato ad accogliere i circa 200 tesserati della società Paperino San Giorgio, che dovranno lasciare l'attuale campo sportivo in via Baciacavallo dove sorgerà il futuro Hub del tessile.

Il primo lotto dei lavori si sarebbe dovuto concludere entro il 2021, mentre il secondo, inizialmente previsto con partenza 2022, è stato poi legato ai fondi Pnrr e proprio nei giorni scorsi è uscita la gara di appalto che consentirà di assegnare i lavori entro fine luglio per partire a settembre e chiudere, come da cronoprogramma, entro otto mesi.

Tornando al primo lotto, invece, siamo a metà 2023 e il cantiere è di nuovo fermo. "Purtroppo - spiega l'assessore allo Sport e vicesindaco Simone Faggi - ci sono stati problemi con la ditta che aveva vinto l'appalto e gli uffici stanno predisponendo una evidenza pubblica per trovare un'altra azienda che porti a conclusione i lavori. la speranza è di riuscirsi entro il prossimo mese in modo da far procedere parallelamente i lavori del primo e del secondo lotto".

Nel frattempo, però, la zona rischia di finire nel degrado, come denuncia una residente di Paperino, Francesca Chimenti: "E' inaccettabile il serpaio che è stato creato vicino alla scuola ed il centro abitato - scrive in una lettera aperta dove denuncia i tanti problemi della frazione -. Il Comune mi permetterebbe di tenere una situazione simile da privato cittadino? No, il regolamento del verde non lo prevede affatto! Allora perché il Comune invece lo fa? L'erba alta ed i rovi portano topi, serpi, zanzare...".

Decisamente non è nato sotto una buona stella il progetto del nuovo campo sportivo, i cui ritardi tra l'altro rischiano di compromettere i lavori dell'Hub del tessile. Una prima volta, infatti, il cantiere si era fermato perché nella progettazione i tecnici si erano "dimenticati" dell'impianto di irrigazione e di quello di illuminazione, costringendo così ad una revisione del progetto. Poi, lo scorso anno, nuovo stop in attesa di decidere se realizzare il campo principale in erba o in sintetico. E adesso, da mesi, di nuovo la paralisi per colpa della ditta con le conseguenze sul piano del decoro e del degrado.

Non l'unica "macchia" denunciata dalla residente, che punta il dito anche contro l'ex parcheggio dei camion che si trova sempre in via Lille e sembrava destinato ad ospitare un'area sosta per camper. "Questa area - denuncia - oggi abbandonata è invasa da vegetazione e piena di escrementi di cani. Non è chiusa e viene utilizzata come fosse uno sgambatoio".