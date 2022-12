23.12.2022 h 14:52 commenti

Nuovo cambiamento in Consiglio comunale, Silvia Norcia lascia Demos

Lo ha comunicato lei stessa nel pomeriggio specificando che resterà indipendente. Nell'estate del 2020 aveva lasciato il Pd per aderire a Demos di cui è coordinatrice provinciale

(e.b.)

Silvia Norcia lascia il gruppo di maggioranza in Consiglio comunale, Demos Democrazia solidale. E' la stessa consigliera a comunicarlo specificando che non entrerà in altri gruppi e sarà quindi indipendente. A breve uscirà anche dal partito dove era approdata nell'estate del 2020 lasciando il Partito democratico. L'approdo in Demos le era valso anche il ruolo di coordinatrice provinciale, incarico che ha ricoperto fino a oggi.Alla base della sua decisione ci sarebbero rapporti difficili con la capogruppo Sandra Mugnaioni. Un rapporto che non è mai decollato e che con il riassetto delle commissioni consiliari, successivo all'ingresso in giunta di Giacomo Sbolgi, ha evidenziato tutti i suoi limiti.A proposito di commissioni. Norcia, che siede nella cinque e nella uno, ha dichiarato di voler rinunciare a una delle due "nel rispetto – ha scritto nella lettera inviata al presidente Gabriele Alberti – della ripartizione tra gruppi prevista dal regolamento".Meglio avere una commissione in meno, quindi, ma essere autonoma nell'azione amministrativa e politica da portare avanti nei prossimi 16 mesi di mandato.