21.03.2023 h 10:28 commenti

Nuovo blitz delle Fiamme Gialle nei Pronto Moda, sequestrati 130mila capi d'abbigliamento

Secondo round di controlli per la guardia di finanza che in due settimane ha tolto dal commercio merce per un valore complessivo di circa un milione di euro. I vestiti non riportavano le indicazioni di tracciabilità e di composizione

Nuovo round di controlli della guardia di finanza di Prato nei Pronto Moda gestiti da cittadini cinesi e nuovo maxisequestro di merce non regolare. Se qualche giorno fa erano state passate al setaccio 12 aziende con circa 100mila capi sequestrati, stavolta le Fiamme Gialle pratesi si sono recate in altre nove ditte all'interno delle quali sono stati sottoposti a sequestro altri 130mila articoli costituiti da capi d’abbigliamento, del valore commerciale stimabile in oltre 500mila euro, privi dell’indicazione dei dati del produttore sia in etichetta che sul cartellino di accompagnamento. Complessivamente, quindi, in due settimane di verifiche, sono oltre 230mila i capi sequestrati, per un valore totale stimato in circa un milione di euro.

I controlli anche stavolta sono stati indirizzati a verificare il rispetto della normativa prevista in materia di tracciabilità della filiera di produzione e commercializzazione degli articoli di abbigliamento, con specifico riferimento alle etichette riportate su ogni capo di abbigliamento esposto per la vendita, con l’obiettivo di rilevare irregolarità nell’indicazione del produttore o della composizione tessile dei prodotti, elementi fondamentali per garantire gli standard qualitativi della produzione tessile.