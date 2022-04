Il controllo è scattato stamani 6 aprile, poco dopo le 8 . All'interno del complesso sono state trovate sedici persone, cinque italiani e undici stranieri di nazionalità marocchina e nigeriana, che sono stati portati in Questura per gli accertamenti e denunciati per invasione di terreni ed edifici.Come avvenuto anche l'ultima volta, sono stati fatti i controlli con le unità cinofile antidroga e per cercare eventuale materiale di provenienza furtiva, ma non sono stati trovati nè stupefacenti nè refurtiva . L'ex sede della Croce Rossa, infatti, negli ultimi mesi è diventata ricettacolo di pregiudicati, ritenuti autori di numerosi episodi delittuosi.A partire da oggi la proprietà del complesso farà scattare un ulteriore intervento per blindarlo e metterlo in sicurezza, come spiegato nei giorni scorsi ( LEGGI ). "Abbiamo anche affidato all'Agenzia delle entrate - ha spiegato Claudio Malavasi di EsaCri proprietario dell'immobile - l'incarico di redigire una perizia per mettere all'asta l'ex sede della Croce Rossa pratese. Entro dieci giorni dovremmo pubblicare l'offerta sul sito" .