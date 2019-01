Il nuovo autovelox bidirezionale di via Roma ha superato la prova taratura. Per l'attivazione quindi, mancano solo i test di funzionamento che scatteranno a breve dopo che sarà rilasciata la certificazione di conformità. Stamani, 11 gennaio, la polizia municipale di Prato, ha effettuato una serie di passaggi a tutta velocità per verificare l'effettiva corrispondenza dell'impianto sotto l'occhio attento della ditta fornitrice, la Sodi di Calenzano, e dell'ente di certificazione. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in modo da permettere agli agenti di sfrecciare in entrambi i sensi di marcia in tutta sicurezza per se stessi e gli altri. I passaggi sono stati effettuati a 70, 90, 100, 120 km/h in entrambe le direzioni e il macchinario ha registrato tutto perfettamente senza sbagliare di un decimo.