09.12.2018 h 17:25 commenti

Nuovo autovelox bidirezionale installato in via Roma, tra poche settimane l'entrata in funzione

Si tratta di un apparecchio in grado di rilevare la velocità dei veicoli in entrambi i sensi di marcia. Dopo la taratura e il periodo di prova potrà "catturare" chi corre troppo nel tratto tra Castelnuovo e Le Fontanelle

E' già stato installato in via Roma, tra Castelnuovo e Le Fontanelle, il nuovo autovelox destinato a sostituire quello già esistente e posizionato nella stessa zona, anche se a qualche centinaio di metri di distanza dal nuovo. Gli automobilisti che transitano sulla strada che collega Prato a Poggio a Caiano lo hanno già visto e stanno chiedendo informazioni a riguardo. Al momento il nuovo strumento non è ancora in funzione, visto che devono essere fatte le operazioni di taratura e tutte le prove del caso. Tra qualche settimana, però, sostituirà il precedente.

Si tratta di un autovelox di nuova concezione che, al pari del "gemello" posizionato prima della galleria della Madonna della Tosse sulla sr 325, è di tipo bidirezionale, riuscendo a catturare la velocità dei veicoli sia nella direttrice in entrata a Prato sia in quella in uscita. E' questa la novità principale, visto che l'attuale macchinetta può misurare la velocità solo di chi percorre via Roma in direzione centro città. Il limite di velocità nel tratto di strada è di 50 km/h.