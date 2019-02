12.02.2019 h 17:51 commenti

Nuovo asfalto in via Montalese a Bagnolo, lavori al via. Ecco le deviazioni

Cantiere per la riasfaltatura il 14 e il 15 febbraio in una sola direzione di marcia del tratto compreso tra via Pier della Francesca e via di Galceti

Cominceranno giovedì 14 febbraio i lavori di asfaltatura completa di una corsia di marcia di via Montalese a Bagnolo, tra via Pier della Francesca e via di Galceti (in direzione Montemurlo-Prato) e sul tratto finale di via Pier della Francesca stessa. L'asfaltatura è eseguita sulla base del disciplinare comunale che regola i lavori di ripristino del manto stradale in seguito a scavi eseguiti da ditte private. Nello specifico si tratta di riasfaltare un tratto di strada dove un anno fa erano stati fatti lavori per la posa di cavi elettrici per sottoservizi. I lavori di asfaltatura richiederanno la completa chiusura della corsia di marcia verso Prato di via Montalese, tra via Pier della Francesca a via di Galceti e l'ultimo tratto di via Pier Della Francesca. Il traffico diretto verso Prato sarà deviato su via Bramante. I lavori andranno avanti fino a tutta la giornata di venerdì 15 febbraio.











Edizioni locali collegate: Montemurlo

