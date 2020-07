18.07.2020 h 19:18 commenti

Nuovo asfalto in un tratto di via Roma, ecco come sarà regolata la circolazione

Domani e mercoledì senso unico nel tratto che va da via Morante a via Davanzati. Deviazioni anche a San Paolo per i lavori di posa della fibra ottica in via Vivaldi

Da domani, martedì 21 luglio, a mercoledi 22 luglio senso unico nel tratto di via Roma tra via Morante e via Davanzati per il rifacimento dell'asfalto nel comune di Prato. Il traffico proveniente dal centro città con direzione Poggio a Caiano sarà deviato in via Leopardi, via Cava, via dei Fossi e via Paronese.

Sempre martedì e mercoledì lavori anche in un tratto di via Vivaldi a San Paolo per la posa di fibra ottica. Il traffico proveniente dal lato est con direzione Prato centro sarà deviato in via Mascagni, via Spontini e via dell'Alberaccio, mentre dal lato opposto il flusso sarà deviato in via Borgioli, via Albinoni, via Becherini e via Vivaldi.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus