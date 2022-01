07.01.2022 h 15:02 commenti

Nuovo arresto per il rapinatore seriale che stavolta finisce in carcere

Il 25enne è lo stesso malvivente che ha aggredito e rapinato l'ex assessore Rita Pieri. Nonostante la denuncia per il fatto, continuava a girare armato di coltello. Bloccato dalla polizia in viale Borgovalsugana

Continuava a girare con il coltello in tasca, probabilmente per mettere a segno altri colpi, nonostante appena pochi giorni fa fosse stato rintracciato e denunciato dai carabinieri dopo la rapina ai danni dell'ex assessore Rita Pieri e del marito ( LEGGI ). Mercoledì 5 gennaio, così, sono scattate le manette ai polsi del 25enne nigeriano, sospettato di aver messo a segno molti colpi analoghi, tutti utilizzando un coltello. Il giovane è stato intercettato da una Volante in viale Borgovalsugana e alla vista dei poliziotti ha cercato di scappare. Una volta bloccato ha messo la mano nella tasca dove teneva il coltello ma è stato subito immobilizzato dagli agenti. Non contento ha cercato ancora di fuggire per essere definitivamente bloccato.

Nei confronti del giovane rapinatore seriale è così scattato l'arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre che per il possesso del coltello. Arresto poi covalidato dal giudice. Nel frattempo è stato emesso a suo carico un aggravamento della precedente misura di obbligo di firma, per non averla più volte rispettata. Il 25enne è stato quindi portato alla Dogaia dove si trova recluso.