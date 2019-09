14.09.2019 h 11:44 commenti

Nuovo anello idrico, da lunedì iniziano i lavori di allacciamento alla Tangenziale

E' l'ultimo tassello della realizzazione della nuova infrastruttura che rafforzerà l'acquedotto pratese. Possibili disagi per la viabilità, visto che si interviene su una delle principali arterie di scorrimento e sarà chiusa al transito la rotatoria con via Liliana Rossi

A partire da lunedì 16 settembre Publiacqua avvierà i lavori di allacciamento della nuova rete idrica all'acquedotto lungo via Liliana Rossi, ultimo tassello della realizzazione del nuovo anello idrico da viale Galilei alla Tangenziale che rafforzerà l'acquedotto pratese.

Pertanto dalle 9 alle 17 del 16 settembre la rotatoria tra viale Fratelli Cervi, via Liliana Rossi e via Vella sarà chiusa la transito. Durante gli scavi il traffico in direzione nord (Vaiano - Vernio) sarà deviato sulla corsia di destra di via Rossi in direzione centro città, alla rotatoria con via Danubio dovrà effettuare una inversione ad "U", percorrendo la corsia destra di via Rossi in direzione Montemurlo per poi svoltare a destra su viale Fratelli Cervi.

Inoltre da mercoledì 18 a martedì 24 settembre chiusura della corsia di sinistra e restringimento di carreggiata in via Liliana Rossi tra la rotatoria con via Danubio e quella con viale Fratelli Cervi.