Nuovi vertici al Palazzo delle Professioni: il commercialista Ravone è il nuovo presidente

Rinnovato il Consiglio che resterà in carica tre anni. Vicepresidente l'ingegnere Puggelli. La priorità: "Ripartire nonostante le incognite legate all'emergenza sanitaria"

Elezioni al Palazzo delle Professioni dove il consiglio, lunedì 29 luglio, ha nominato il commercialista Filippo Ravone presidente e l'ingegnere Patrizio Puggelli vice; entrambi resteranno in caricatre anni. Il consiglio è formato da Alessandro Bensi per i consulenti del lavoro), Marzia De Marzi per gli architetti), Alfonso Fornasini per i periti industriali, Maurizio Piero Betti per l'Ordine degli avvocati, Pietro Brandi per i farmacisti e Alessandro Pieraccini, presidente uscente, per i geometri.

Il Consiglio ha ringraziato Alessandro Pieraccini “per il generoso impegno e il grande equilibrio”. “Continueremo a dare il nostro contributo a sostegno della comunità locale – le prime parole del presidente Ravone - i professionisti e i loro ordini in questo momento storico stanno condividendo con i pratesi le difficoltà pesantissime legate all’emergenza Covid, al tempo stesso si stanno impegnando con il rigore di sempre per una ripartenza complessa e piena di incognite”.

Al Palazzo delle Professioni, esperienza unica di collaborazione in Italia tra professioni, fanno riferimento otto ordini con circa cinquemila professionisti iscritti. Nello storico Palazzo Vaj di via Pugliesi gli ordini professionali pratesi si preparano a celebrare il decennale di questa positiva esperienza.



