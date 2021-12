02.12.2021 h 09:15 commenti

Nuovi spogliatoi nella palestra della scuola Mazzei, il Comune di Poggio investe 600mila euro

Quelli esistenti risalgono ai primi anni 2000. L'intervento servirà anche alle società sportive che usano gli spazi in orario extra scolastico

Il Comune di Poggio a Caiano rinnoverà i servizi della palestra della scuola secondaria di primo grado Filippo Mazzei. Lo farà attraverso un prestito. "Prosegue l’impegno dell’amministrazione per rendere gli istituti scolastici della nostra città sempre più confortevoli ed efficienti - afferma il sindaco Francesco Puggelli - dopo gli interventi strutturali alle scuole primarie e dell'infanzia di Poggetto e di Poggio a Caiano e il progetto di efficientamento energetico del tetto alla scuola media, adesso andiamo avanti anche sulla riqualificazione delle strutture sportive della stessa scuola media, strutture che tra l’altro sono a servizio non solo degli studenti ma di tutta la comunità poggese, visto l’ampio utilizzo da parte delle società sportive del territorio.”

Il progetto prevede la realizzazione di nuovi spogliatoi, più ampi e sicuri di quelli esistenti, risalenti ai primi anni 2000, che soddisfino sia le esigenze d’uso scolastico che le esigenze delle società sportive.

“Nell'ultimo anno il Comune ha sviluppato un lavoro senza precedenti di coordinamento e di sviluppo di progetti che ci stanno consentendo di trasformare il volto della nostra città - afferma l’assessore ai lavori Pubblici Tommaso Bertini - con il finanziamento dei nuovi spogliatoi della scuola Mazzei, l’Amministrazione continua ad investire nell'ambito delle strutture scolastiche e sportive che sono un elemento chiave per lo sviluppo della nostra comunità. Dopo gli importanti lavori svolti e conclusi alle strutture scolastiche infanzia e primaria, nel 2022 sarà la volta della scuola media Mazzei dove sarà realizzato il progetto di efficientamento energetico e la sostituzione completa della copertura, così da restituire ai nostri ragazzi un ambiente più confortevole e più efficiente dal punto di vista energetico. Nello stesso tempo saranno realizzati anche gli spogliatoi, che necessitano di un intervento di riqualificazione e messa in sicurezza”.

L’importo dei lavori è di circa 600mila euro. Nove i mesi di lavoro.



Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus