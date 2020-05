02.05.2020 h 14:28 commenti

Nuovi spazi nell'ex convento di Santa Caterina per Manifatture Digitali Cinema

Il primo piano dell'antico edificio che ospita gli assessorati dell'istruzione e della cultura, sarà a disposizione di Manifatture, presto completati anche i lavori dei cortili interni e quelli dell'ala sul retro dell'edificio

Manifatture Digitali Cinema avrà a disposizione più spazi all'interno dell' immobile di Santa Caterina che ospita l'assessorato alla cultura e quello della pubblica istruzione. Oltre all'ex convento i cui lavori avrebbero dovuto terminare a giugno ma sono stati bloccati dall' evento della pandemia, l'amministrazione comunale ha destinato anche parte della corte di Santa Caterina e un'ala del primo piano fino a qualche mese fa occupata degli uffici del Ced ora trasferiti sopra la biblioteca ovest a Galciana. Una scelta condivisa con Fondazione Sistema Toscana e la Regione che nasce dall'esigenza d dei professionisti di avere spazi più piccoli da utilizzare piuttosto che uno molto grande da adibire a set. Nel primo protocollo, infatti, l'amministrazione si impegnava a cercare un capannone da mettere a disposizione dei registi.

L'approvazione del progetto è stata votata nell'ultimo consiglio comunale non virtuale di marzo con l'astensione dell' opposizione.

"Manifatture digitali – spiega l'assessore alla cultura Simone Mangani - riceve nuova spinta dal voto quasi unanime del consiglio comunale. Non è più una necessità la ricerca di un grande teatro di posa, è indispensabile invece consolidare la destinazione già esistente, Santa Caterina, affinché nuove attività possano aggiungersi a quelle già importantissime che si sono svolte"

Il riferimento è all'attività cine-portuale che ha portato importanti set come quello di Cinzia Th Torrini e quello di Pieraccioni e all'attività strettamente formativa delle Botteghe d'Alta Formazione, dai cui laboratori allestiti al primo piano, sono stati realizzati i costumi per le produzioni delle fiction su Leonardo, sui Medici e molti altri.











