Nuovi spazi per il museo dell'opera del Duomo: stanze didattiche e bookshop in piazza Lippi

Il progetto è pronto ma è subordinato alla riqualificazione della piazzetta. Gli architetti della diocesi propongono l'uscita dal museo sulla piazza dove si affaccerà anche la caffetteria

alessandra agrati

Il museo dell'opera del Duomo cambia pelle, in progetto la realizzazione di stanze per la didattica, un bookshop e forse una caffetteria e una stanza relax.I nuovi spazi prevedono un affaccio su piazza Lippi con la valorizzazione anche della torre e una nuova veste per i portoni, tra le ipotesi anche quella di trasformarli in vetrate con l'illuminazione dall'interno. La progettazione è quasi terminata, ma la realizzazione è subordinata al restyling della piazza a cui il Comune sta lavorando da diversi mesi attraverso un percorso di cooprogettazione che, però, stenta a partire. L'idea della Curia è quella di potenziare i servizi del museo in un'ottica di accoglienza dei turisti, ma anche delle scuole.Con i nuovi spazi si potrebbe rivitalizzare la piazza Lippi dove attualmente la mattina ci sono il banco di un ortolano, un pescivendolo e di un ambulante di vestiti, ma a partire dal pomeriggio regna il degrado: la loggia è utilizzata per spaccio, orinatoio all'aperto e talvolta anche come mercato abusivo di venditori improvvisati. Da tempo i residenti chiedono un rilancio della zona, le cui condizioni dopo la pandemia sono diventate sempre meno sicure con il ritorno di spacciatori e tossici.Intanto, per il 21 novembre, a Manifatture digitali l'amministrazione ha organizzato un momento di incontro con i cittadini per parlare della nuova progettazione di piazza Lippi .