19.06.2020 h 18:23 commenti

Nuovi scenari economici per la Fase3, dalle tecnologie alle nuove richieste dei consumatori

Le distanze sociali e i nuovi servizi hanno cambiato l'organizzazione del lavoro, opportunità che, se sfruttate, possono portare a un margine di guadagno

a.a.

Assimilati i protocolli e ormai metabolizzata la quarantena, ora si torna a guardare al futuro con la consapevolezza che non è un ritorno alla normalità, ma un ricominciare con nuove regole che potrebbero anche diventare un’opportunità. In pieno lockdown, ad esempio, i negozi di vicinato hanno svolto un ruolo importante, anche dal punto di vista dei servizi, nella fase2 tutti gli incontri e le relazioni sono passate tramite le piattaforme online e con la riapertura dei parrucchieri e delle estetiste prenotare il taglio di capelli e il trattamento di bellezza è diventata la consuetudine. Regole che hanno cambiato la domanda e l’offerta “L’esperienza che gli imprenditori hanno fatto durante questi mesi – spiegaresponsabile delle categorie di Confartigianato Imprese – ha contribuito alla loro crescita, ma anche a pensare a nuove strategie con un miglioramento dell’organizzazione del lavoro e l’utilizzo delle piattaforme on line. Secondo una stima approssimativa questi nuovi approcci, sviluppando anche alcuni servizi che sono stati richiesti in questo periodo, possono anche portare ad un aumento degli utili del 20% naturalmente calcolati con la compensazione del miglioramento dell’offerta con un contenimento dei costi. In molti hanno recepito questo cambiamento e si sono attrezzati, purtroppo chi non c’è riuscito nei prossimi anni avrà difficoltà a rimanere competitivo”.Nel nuovo scenario si sono aperte anche nuove possibilità di conquistare settori di mercato un tempo impensabili. “Siamo riusciti a fidelizzare un 5% della nuova clientela acquisita durante la quarantena - spiegadel Buongustaio – un piccolo risultato che è stato eroso alla grande distribuzione. Credo che si stia tornando ad apprezzare la qualità dei prodotti e la loro peculiarità. Certo anche noi abbiamo dovuto modificare la nostra strategia se prima lavoravamo molto anche sui pranzi veloci durante la pausa, questo non è più possibile e quindi stiamo potenziando il servizio a domicilio, che è sempre più apprezzato”.Cambio di passo anche per il settore tessile che continua ad arrancare, gli ordini faticano ad arrivare e quelli vecchi ormai si sono esauriti: “Il modo di lavorare è decisamente cambiato a partire dalle fiere – spiegadella Fortex - gli agenti lavorano soprattutto online e le richieste del consumatore vanno sempre più verso scelte ecosostenibili. Uno scenario che può dare nuove opportunità a partire dall’organizzazione di percorsi produttivi più brevi a cui possiamo rispondere soltanto con l’aggregazione e la rete d’imprese, un modo anche per salvare la filiera in tutti i suoi cicli”.Il servizio resta un altro aspetto importante: “Il contingentare gli appuntamenti per il taglio di capelli- continua Voulato – ha creato un duplice effetto positivo: il cliente ha la certezza di non dover aspettare, mente il parrucchiere riesce a organizzare il lavoro senza sprechi di tempo, per fare questo è necessario utilizzare agende elettroniche e abbandonare la vecchia prassi per cui si incastrava un cliente fra un trattamento e l'altro. Piccole migliorie che prevedono comunque un cambio di mentalità”.Anche il lavoro in ufficio può trarre beneficio dalle regole imposte dalla distanza sociale: utilizzare le piattaforme online per le riunioni permette di risparmiare tempo ma anche una diminuzione dei costi. “Pensiamo ad un incontro a Roma – spiega Voulato – prima bisogna fissarlo a metà mattina per permettere a tutti di arrivare, questo implicava un biglietto del treno e soprattutto almeno sei ore di viaggio tra andata e ritorno. Con le nuove tecnologie si eliminano i tempi morti. Ovviamente durante la quarantena si sono estremizzate le relazioni a distanza, ora si può arrivare a un compromesso con gli incontri in presenza”.