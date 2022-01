03.01.2022 h 14:22 commenti

Nuovi orari e numero di telefono per l'Urp che diventa comunale e provinciale

Le comunicazioni con l'Asl verranno gestite direttamente dall'azienda sul proprio sito, lo sportello di piazza del Comune sarà aperto anche il lunedì pomeriggio, per ora solo su appuntamento

L'anno nuovo porta novità per l'Urp che dal 10 gennaio diventerà l'Ufficio di relazione con il pubblico di Comune e Provincia, l'Asl infatti si relazionerà con gli utenti tramite il proprio sito. Cambiano anche gli orari: il lunedì mattina dalle 9 alle 13 il pomeriggio dalle 15 alle 17, il mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13 , è stato anche istituito un unico numero verde 800058850 e un nuovo indirizzo e mail urp@po-net.prato.it

"Il 2022 - ha spiegato Gabriele Bosi assessore ai servizi per i cittadini - è l'anno della ripartenza per l'Urp che si riconferma un punto di raccordo fra amministrazioni e cittadini. Avremmo voluto riaprire il servizio senza l'obbligo dell' appuntamento, ma le condizioni sanitarie per ora non lo permettono. Sicuramente a febbraio, invece, partirà il servizio per lo spid gratuito".

Nel corso del 2021 sono stati 24 mila i contatti, il 30% da parte di cittadini stranieri. La metà degli utenti ha contattato il servizio via telefono, il 30% tramite mail, il 15% di persona e il 5% via social. Le richieste si sono orientate soprattutto verso l'accesso ai servizi e ai contributi del Comune. L'ufficio offre anche un servizio di consulenza legale, uno in collaborazione con i commercialisti, inoltre è attivo lo sportello disabilità e quello dedicato all'Inps.

Nei prossimi giorni sarà firmata la nuova convenzione insieme alla Provincia, che nel corso del 2021 ha attivato il servizio in loco del difensore civico regionale. " In collaborazione con il Comune di Prato - ha sottolineato il presidente Francesco Puggelli - abbiamo lavorato per ampliare i servizi offerti nell' ottica della trasparenza, ma anche della facilità d'acceso. In quest'ottica rinnoveremo la convenzione per un presidio importante che si trova proprio nel cuore della città".