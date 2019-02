07.02.2019 h 14:09 commenti

Nuovi mezzi per il Comune di Vaiano, acquistati un pick up e un trattore spalaneve e spargisale

Con un investimento di 150 mila euro si garantisce maggiore sicurezza e un risparmio per le casse comunali. Operai e uomini della protezione civile sono responsabili della pulizia di 68 km di strade comunali

Un pick up, un’auto e un trattore, oltre al corredo di pala spalaneve, meccanismo spargisale e tagliaerba; il parco macchine del Comune di Vernio si amplia, garantendo una maggiore sicurezza agli operai del comune e della protezione civile che gestiscono i 68 km di strade comunali.

“Un investimento di 150 mila euro – ha spiegato il sindaco Giovanni Morganti – che migliorerà certamente l’efficienza degli interventi e anche, elemento non certo secondario, la sicurezza degli operatori che li utilizzano. Per il Comune di Vernio lavorano attualmente 2 operai, ma la pianta organica nel 2019 verrà adeguata e nei prossimi mesi verrà bandito un concorso per assumere un altro operaio”.

In dotazione al trattore ci sono lo spalaneve anteriore e il falcia erba sul retro, mentre il pickup è attrezzato con spargisale. Il trattore dotato di spalaneve anteriore e il falcia erba sul retro sarà utilizzato soprattutto nella parte sud del territorio di Vernio, mentre a Montepiano, caratterizzato da carreggiate e incroci di minori dimensioni, continuerà ad operare l’autocarro dotato di spalaneve già in possesso del Comune.

“Il possesso di mezzi – conclude Morganti - permette all’amministrazione di svolgere parte del lavoro di manutenzione in proprio, assicurando un interessante risparmio alle casse comunali. Solo per le operazioni di pulizia delle strade dalla neve il Comune infatti spende mediamente ogni anno circa 40mila euro per pagare mezzi e personale esterno. Senza gli uomini e i mezzi a disposizione la spesa crescerebbe di molto”.







Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus