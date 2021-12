10.12.2021 h 22:38 commenti

Nuovi marciapiedi e cambio degli alberi, ecco il terzo lotto di lavori in via Firenze

Gli interventi riguardano tre tratti diversi di questa arteria stradale. Il progetto definitivo è stato presentato in commissione 3. Il costo è di 600mila euro coperto da un mutuo

Non c'è due senza tre. In via Firenze arriva il terzo lotto di messa in sicurezza della strada. Il progetto definitivo è stato presentato questa mattina, 10 dicembre, in commissione 3 e ha un quadro economico di 600mila euro di cui 495mila di lavori. Soldi coperti dall’accensione di un mutuo. I tratti interessati sono tre. Il primo va dal ponte alla Vittoria al ponte Petrino, il secondo da via per il Poggio Secco a via Paolo Bettarini e il terzo dalla località Rosi al comune di Calenzano. “Non è solo un intervento di restyling della strada - afferma l’assessore alla mobilità Flora Leoni - perché la nostra preoccupazione è soprattutto legata ai dati sull’incidentalità”. Gli interventi sono diversi da tratto a tratto perché il tracciato di via Firenze è lungo e piuttosto eterogeneo, quindi le soluzioni applicate per migliorarne la sicurezza non sono omogenee.Nel dettaglio. Nel tratto che costeggia il Bisenzio, dal ponte alla Vittoria a Ponte Petrino, saranno allargati i marciapiedi, realizzati gli attraversamenti pedonali rialzati, migliorata la segnaletica, razionalizzati i posti auto e spostata la fermata dell'autobus. Saranno anche tolti un paio di alberi davanti ai Magazzini generali, che rendono difficile il passaggi dei pedoni. Su specifica domanda del consigliere del Centrodestra Leonardo Soldi, preoccupato per i precedenti in viale Montegrappa, via Ferrucci, viale della Repubblica e nella stessa via Firenze, gli uffici comunali hanno specificato che la strada subirà un piccolo restringimento che non andrà oltre i 25 cm per lato.Il secondo tratto, quello che va da via del Poggio Secco a via Paolo Bettarini, comprende l’ex cementizia e un punto critico per l’alto numero di incidenti registrati, l’attraversamento stradale all’altezza del bar Las Vegas. I tigli saranno sostituiti con delle farnie piramidali per evitare che interferiscano con le vicine abitazioni. Saranno rifatti marciapiedi lato sud, razionalizzati posti auto e rifatta la segnaletica. Nel terzo e ultimo tratto, tra il Rosi e il comune di Calenzano, è previsto l’allargamento del marciapiede, la piantumazione di 12 alberi, la realizzazione di una pista ciclabile in connessione con quella del comune della provincia di Firenze, miglioramento della segnaletica e razionalizzazione dei posti auto.Il capogruppo del Pd, Marco Sapia, ha chiesto attenzione sulla revisione dei posteggi in una zona già in difficoltà mentre Carmine Maioriello del Movimento 5 Stelle ha sottolineato le pessime condizioni dell’asfalto. Gli uffici hanno specificato che nell’intervento è previsto il rifacimento del manto stradale e che tale intervento sarà effettuato d’estate per limitare i diari alla circolazione. “E’ una strada lunga 3,5 chilometri quindi intervenire è molto complesso per le ripercussioni sul traffico. - spiega Cristina Sanzò, assessore alla città curata - Nel secondo dei tre tratti di questo terzo lotto la problematica evidenziata dai residenti riguarda i danni provocati dagli alberi e dalle loro radici alle abitazioni e alla strada, mentre per il terzo è la mancanza di un collegamento dei percorsi ciclabili. Quindi siamo intervenuti di conseguenza”.