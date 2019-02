24.02.2019 h 16:00 commenti

Nuovi marciapiedi a Carmignano, il cantiere sarà aperto in primavera

Verrà realizzato in via Pucci e Verdini lungo la strada di collegamento tra via Pistoiese e il centro di Carmignano

In primavera inizieranno i lavori per la realizzazione di nuovi marciapiedi in via Pucci e Verdini lungo la strada di collegamento tra via Pistoiese e il centro di Carmignano.

“Andiamo a riqualificare una strada molto transitata, creando così un percorso pedonale adeguato e fruibile da tutti, ma soprattutto sicuro – ha spiegato l’assessore ai Lavori PubbliciStefano Ceccarelli -. Attraverso questo intervento si collega così una parte del Paese al restante borgo, promuovendo la mobilità pedonale”.

Il costo totale dei lavori ammonta a 42mila euro. Il progetto prevede la realizzazione di 110 metri di marciapiede, largo 140 cm, costruito con pavimentazione in masselli autobloccanti, cordonato in granito e zanella in porfido. Sarà inoltre realizzato un nuovo tratto di fognatura ad integrazione di quella esistente e verranno poste nuove caditoie. Verrà poi installato un cavidotto per l’interramento della linea dell’illuminazione pubblica esistente e verranno realizzati nuovi plinti per lo spostamento degli attuali pali. L’intervento sarà completato dalla ripresa dell’asfalto vicino ai marciapiedi e alle zanelle, così da valorizzare sempre di più l’area, ma soprattutto garantire una maggior sicurezza a tutti i pedoni che quotidianamente la utilizzano.