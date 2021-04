27.04.2021 h 18:38 commenti

Nuovi infissi e progetti sugli alloggi di edilizia popolare a Poggio a Caiano

L'intervento riguarda gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si trovano in via Perrone Compagni e in via Giuseppe Verdi e sono finanziati dalla Regione Toscana

Gli interventi hanno un valore totale di circa 70mila euro e sono finanziati dalla Regione Toscana nell’ambito del programma destinato alla manutenzione straordinaria degli edifici di edilizia residenziale pubblica.

Nello specifico gli interventi partiti a Poggio a Caiano, sono finalizzati non solo al miglioramento generale delle strutture ma soprattutto alla riduzione del fabbisogno energetico.

Sul territorio comunale ci sono in totale 52 alloggi di edilizia pubblica e quelli interessati da questo intervento di riqualificazione sono 9 tra via Perrone Compagni e via Verdi: un lavoro che in totale impatterà in positivo su 37 persone che risiedono negli alloggi.

“Il nostro obiettivo è quello di aiutare le famiglie ad affrontare il quotidiano, per questo riteniamo che i lavori appena iniziati siano una risposta in grado anche di abbattere i consumi e quindi le spese di chi già versa in condizioni di difficoltà economica - spiega il sindaco di Poggio a Caiano, Francesco Puggelli – intervenendo sugli infissi si aumenta il comfort generale degli alloggi e si aiutano le famiglie assegnatarie a ridurre l’importo delle bollette”.

“Come Comune abbiamo deciso inoltre di investire 10mila euro da destinare alla progettazione – aggiunge Puggelli - risorse che consentiranno a Epp non solo di guardare al futuro verso nuove e più ampie forme di finanziamento, ma soprattutto di rispondere alle necessità del nostro territorio".

“Ringrazio l’amministrazione poggese per la stretta collaborazione e in particolare l’assessore Federico per la sua sensibilità – aggiunge il presidente di Epp, Federico Mazzoni – questo ci consente oggi di dare il via a un intervento di manutenzione che ha due ritorni: uno migliorativo sotto il profilo della qualità del patrimonio edilizio pubblico e uno sociale. Del resto mitigare la spesa sulle bollette consente al Comune di rispondere con concretezza, in attesa che si affronti in modo più approfondito il tema delle tariffe sociali”.

Con l’inizio della settimana sono partiti i lavori di rimozione e sostituzione degli infissi a nove alloggi di edilizia residenziale pubblica che si trovano in via Perrone Compagni e in via Giuseppe Verdi a Poggio a Caiano.