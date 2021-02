05.02.2021 h 12:37 commenti

Nuovi impianti sportivi a Paperino, aperto il cantiere. Sarà pronto a fine estate

Stamani il sopralluogo dell'assessore Vannucci che ha fatto il punto anche sugli interventi in partenza tra cui la palestra per il pugilato





Stamani, 5 febbraio, l'assessore allo Sport Luca Vannucci ha effettuato un sopralluogo con i tecnici comunali e con il consigliere comunale del Pd, Antonio Nelson Facchi che è anche nel Paperino- San Giorgio, la società sportiva che gestisce gli impianti, attualmente sistemati lungo via del Ferro accanto a Gida. Tra sei mesi diventerà realtà metà del progetto che vedete in questa cartina. Sono iniziati i lavori per la realizzazione del primo lotto del nuovo spazio sportivo in via Lille a Paperino che prevede la realizzazione del campo A11, degli spogliatoi, di un deposito, di un'infermeria e della piattaforma per la club house al costo di 601mila euro. Con i ribassi d'asta saranno aggiunti l'illuminazione e l'irrigazione.Stamani, 5 febbraio, l'assessore allo Sport Luca Vannucci ha effettuato un sopralluogo con i tecnici comunali e con il consigliere comunale del Pd, Antonio Nelson Facchi che è anche nel Paperino- San Giorgio, la società sportiva che gestisce gli impianti, attualmente sistemati lungo via del Ferro accanto a Gida.

La scelta di spostare qui i campi sportivi qualifica l'intero abitato: "L'attuale collocazione - spiega Vannucci - è difficile da raggiungere. E' una sorta di isola fuori Paperino. Il nuovo impianto invece accentra la funzione che si aggiunge agli studi medici e alla scuola che a breve sarà dotata anche di palestra. In questo modo diamo vita al paese".

Il secondo lotto prevede la realizzazione di due campi, uno A7 e l'altro A9. Sarà realizzato non appena verrà finanziato. Il costo è di circa 350mila euro che potrebbe lievitare di altri 150 se si optasse per il sintetico.

Una volta terminato il secondo lotto, il Paperino San Giorgio che conta 200 atleti tesserati di cui metà nella scuola calcio dai 5 ai 12 anni, potrà traslocare completamente in paese. Quando sarà terminato il primo, invece, terrà il nuovo campo per le partite e quello in via del Ferro per gli allenamenti. "E' un ulteriore passo in avanti sui dieci impegni presi per questa zona dal sindaco Biffoni durante la campagna elettorale. - afferma Facchi - Ricordo il sequestro della discarica in via del Pozzo, la riqualificazione della piazza, la nuova viabilità e la creazione di altre aree verdi. Stiamo procedendo con gli impegni presi"

Con l'occasione l'assessore Vannucci ha fatto anche il punto sugli altri cantieri aperti o in procinto di partire: "E' in corso la realizzazione degli spogliatoi al Chiavacci e sono prossimi alla gara d'appalto gli interventi per i campi di calcio sintetici al Becheroni e al Vittorio Rossi e per la palestra dedicata al pugilato che sorgerà alla pista d'atletica Ferrari nella zona Nord della città. Quest'ultima è una novità assoluta".

(e.b)