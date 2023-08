30.08.2023 h 16:45 commenti

Nuovi giochi nel giardino di via Curtatone ai piedi delle mura trecentesche

Lo spazio è stato arredato con uno scivolo, un gioco di equilibrio ed un bilico su molla vicino all’altalena già presente. Posizionate anche le panchine e piantati nuovi alberi

Inaugurata la nuova area giochi dei giardini di via Curtatone, l'ultimo tassello di una serie di interventi previsti per la riqualificazione dell'intera area verde ai piedi delle mura trecentesche, il cui costo complessivo è di 50mila euro, 32mila per lo spazio giochi arredato con uno scivolo, un gioco di equilibrio ed un bilico su molla vicino all’altalena già presente. Lungo la recinzione sono stati piantati arbusti autoctoni di varie altezze, all’interno e all’esterno della rete e tre nuove alberature per favorire l’ombreggiamento particolarmente importante durante i periodi estivi. A completare l'area le nuove panchine simili a quelle già presenti nell'area sgambatura cani.

"Un intervento ­- ha commentato il sindaco Matteo Biffoni -. che i residenti del centro storico ci chiedevano da tanto e con il quale si restituisce in maniera piena, completa, alla città un luogo fruibile e sicuro "

Un lavoro di partecipazione attiva nato con un percorso di dialogo con i residenti, le associazioni della zona e i giovani di Fridays For Future, sensibili al tema dell'ambiente.