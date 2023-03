23.03.2023 h 14:05 commenti

Nuovi funzionari negli uffici giudiziari, solo 3 arrivi sui 7 previsti. Il sindacato: "La montagna ha partorito il topolino"

La carenza di personale continua ad essere un problema e la Cgil torna all'attacco: "Serve un tavolo permanente e l'unica soluzione può arrivare dalla politica. Se qualcuno è interessato ad affrontare la questione e a dare al territorio ciò che merita, batta un colpo"

Sembrava una buona pezza la previsione di destinare agli uffici giudiziari pratesi sette funzionari per far fronte alla grave carenza di personale che nelle settimane scorse ha costretto il presidente del tribunale a bloccare l'iter dei decreti ingiuntivi che arrivano al Giudice di pace. Ad oggi però, quella 'buona pezza' si è rivelata una toppa minuscola. “La montagna che partorisce il topolino – commenta con amaro sarcasmo la Funzione pubblica Cgil Prato – solo 3 su 7 hanno preso servizio: due al tribunale, uno alla procura”.

L'incontro dello scorso 3 marzo con i capi degli uffici giudiziari pratese e il capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, aveva lasciato margini di speranza ai sindacati e ai lavoratori ma anche stavolta Prato è stata giudicata una sede poco invitante dai funzionari che hanno vinto il concorso e che, potendo scegliere la loro destinazione, hanno optato per sedi diverse.

“Da anni – spiega la Fp Cgil – cerchiamo di far comprendere a tutti che serve un tavolo permanente per risolvere una volta per tutte il problema della carenza di personale. La situazione pratese è un caso praticamente unico in Italia e non è possibile risolverlo con azioni ordinarie o saltuarie che comunque apprezziamo ma, evidentemente, non bastano. L'unica via possibile è politica. Come sindacato siamo a disposizione, pronti a fornire la nostra esperienza e competenza. Aspettiamo che altri soggetti del territorio scendano in campo per dare al territorio pratese una giustizia degna di questo nome”.









