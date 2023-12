12.12.2023 h 13:28 commenti

Nuovi arrivi e partenze per il Prato, ecco chi lascia e chi prende la maglia biancazzurra

Youssef Sadek, centrocampista, classe 1999, ha firmato fino al 30 giugno 2024. Risoluzione consensuale del contratto per Tedesco

Arrivi e partenze: come anticipato da Norizie di Prato, la società laniera ha risolto il rapporto con l'attaccante Giuseppe Tedesco. La risoluzione consensuale del contratto è stata firmata nelle scorse ore.

Nuovo acquisto per il Prato. Alla corte di patron Commini è arrivato Youssef Sadek, centrocampista, classe 1999. Il calciatore ha firmato un contratto che lo lega al club biancazzurro fino al 30 giugno 2024. Cresciuto nelle giovanili dell'Entella, Sadek ha collezionato 123 presenze e due gol in serie D vestendo le maglie di Sanremese, Luparense, Trastevere, Mezzolara, Foggia, Ghiviborgo e Corticella. Nella prima parte di questa stagione è stato tesserato per l’Imolese, formazione con cui ha messo insieme 11 presenze.