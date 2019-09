18.09.2019 h 14:42 commenti

Nuove speranze per i creditori della Grassi, il curatore al giudice: "Era una holding, ne rispondano i soci"

Novità nel fallimento della Grassi snc dopo la richiesta di Leonardo Castoldi di coinvolgere tutte le imprese riferibili alla famiglia in modo da attingere al patrimonio personale dei soci per pareggiare i conti con i creditori. Continua l'inchiesta della procura che ipotizza il reato di bancarotta

Potrebbe allargarsi l'orizzonte del fallimento della Grassi snc, la società costituita nel 2011 per inglobare le imprese di famiglia e dare gambe al concordato preventivo in continuità chiesto e ottenuto per fronteggiare la platea dei creditori. Il curatore fallimentare Leonardo Castoldi ipotizza che a dirigere e amministrare la snc fosse in realtà una holding formata dalla famiglia Grassi. Una tesi che, se accolta dal tribunale, consentirebbe di considerare responsabili del destino della Grassi snc i soci e attingere dal loro patrimonio personale quanto serve a pareggiare i conti con i creditori, tra loro gli ex dipendenti – creditori privilegiati – che aspettano da anni di riscuotere 650mila euro di stipendi.Oggi, mercoledì 18 settembre, c'è stata la prima udienza davanti al tribunale. Presenti anche i sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli, titolari dell'inchiesta per bancarotta avviata la scorsa estate in seguito alla dichiarazione di fallimento della Grassi snc, fallimento sollecitato proprio dalla procura a cui il liquidatore giudiziale aveva manifestato le difficoltà dell'azienda a rispettare le condizioni previste dal concordato preventivo. La mossa della procura fu spiegata con la necessità di 'tutelare gli interessi dei creditori e in particolare degli ex dipendenti'.Al tribunale il commercialista Castoldi ha portato una relazione dettagliatissima sul fallimento chiedendo che ne entrino a far parte tutte le società riferibili alla famiglia Grassi confluite nella snc ed evidentemente in grado di assorbire in tutto o in parte le richieste dei creditori. Altre carte sono state prodotte dai sostituti Gestri e Boscagli che da un anno stanno lavorando al crollo di quello che per decenni è stato uno dei colossi incontrastati del settore edile. Ad un certo punto l'azienda ha iniziato a perdere solidità, i conti hanno cominciato a non tornare più e i bilanci a registrare passivi importanti. La famiglia ha cercato di correre ai ripari con il concordato preventivo in continuità che è durato sette anni fino al giorno in cui la procura ha chiesto al tribunale di staccare la spina.