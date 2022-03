08.03.2022 h 15:59 commenti

Nuove rsa ai Lecci, da aprile via al cantiere per realizzare gli immobili

I lavori termineranno nell'autunno del 2023. Saranno realizzati anche un parco e percorsi pedonali che saranno ceduti al Comune in un'area di quasi 4mila mq

Sarà inaugurato tra meno di un mese il cantiere in via Alcide De Gasperi, nei pressi del laghetto degli Alcali, per realizzare due nuove rsa, dedicate agli anziani non autosufficienti.

Secondo quanto riporta l'Ansa, venerdì scorso è stato siglato l'accordo definitivo tra la società sviluppatrice, la Alf Investment e la società che gestirà le strutture una volta terminate. I lavori partiranno il prossimo 4 aprile e dovrebbero terminare a ottobre 2023.

Il complesso sarà composto da due edifici, attigui ma indipendenti, per un totale di 120 posti letto su una superficie totale di circa 5.600 mq su un'area di circa 12 mila mq di cui 3.700 ceduti al Comune. All'interno degli edifici la società di gestione delle strutture metterà a disposizione del Comune una sala dedicata ai servizi sociosanitari da erogare ai cittadini pratesi.

Nei 3.700 mq ceduti al Comune, la società proponente realizzerà anche un parco aperto al pubblico e percorsi pedonali. Sarà inoltre riqualificato il tratto di strada di via dei Gonfienti, tra via Firenze e piazzale degli Etruschi, con una nuova pista ciclo pedonale. La struttura sarà a basso consumo energetico grazie all'uso dei materiali impiegati nella costruzione, al fotovoltaico e ad altre tipologie impiantistiche all'avanguardia. Le strutture avranno un design moderno e integrato con l'ambiente grazie all'esperienza dei progettisti: gli studi 'Mdu Architetti' e 'Rta associati' di Prato.

