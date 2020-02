Cambiano da domani (giovedì 27 febbraio) le modalità di accesso alla Continuità Assistenziale (ex guardia medica). Al fine di organizzare un accesso al servizio, che eviti inutili attese e garantisca una migliore presa in carico delle richieste assistenziali del cittadino, l’Asl Toscana centro ha deciso che l’accesso alla Continuità Assistenziale avverrà solo tramite contatto telefonico al numero del servizio ( QUI I NUMERI PER LA ZONA DI PRATO ).