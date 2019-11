02.11.2019 h 16:47 commenti

Nuove panchine per la pista ciclabile di viale Galilei

Il progetto del parco Riversibility inizia a prendere forma, in questi giorni è iniziata la sostituzione delle vecchie sedute in cemento, in totale ne verranno posizionate trecento. A primavera aperti anche i nove container

Il parco Riversibility inizia a prendere forma, dopo la realizzazione degli spazi fitness a Santa Lucia e al Parco degli Ulivi, arrivano le nuove panchine che sostituiranno quelle vecchie in cemento.

Trecento in tutto che caratterizzeranno l'intero arredo urbano del parco. In questi giorni inizia la sostituzione in viale Galilei partendo da piazzale del Ponzaglio in direzione ponte Datini. Proseguono anche i lavori per la realizzazione di altre aree sport e le piazzole dove verranno posizionati i 9 container destinati ad attività commerciali, uno solo avrà la funzione di deposito per il materiale comunale. Entro la primavera il parco Riversibility diventerà una realtà. “ Il progetto va avanti – ha spiegato l’assessore all’urbanistica Valerio Barberis – materialmente si iniziano a vedere gli arredi urbani, tutti uguali, che caratterizzeranno il progetto, il cantiere è in itinere via via che arrivano le panchine e le attrezzature vengono posizionate”.



