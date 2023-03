28.03.2023 h 15:43 commenti

Nuove opportunità per chi è alla ricerca di un lavoro

La Fondazione Parsec seleziona un biologo e un operaio non specializzato, in Comune a Prato quattro assunzioni a tempo indeterminato. Il 3 aprile al Centro per l'impiego open day dedicato al mondo della moda e della pelletteria

Dal pubblico impiego alla Fondazione Parsec fino al mondo della pelletteria:il mese di aprile offre diverse opportunità per chi è in cerca di un lavoro.

Il Comune di Prato seleziona tre addetti ai servizi e un operaio, i candidati devono essere iscritti alle liste delle categorie protette (legge 68/69), mentre la Fondazione Parsec è alla ricerca di un naturalista (o biologo) e un operaio non specializzato. Infine il centro per l'impiego organizza per i 3 aprile l'open day dedicato al settore della pelletteria.

Ecco come e quando candidarsi

In Comune le assunzioni saranno a tempo indeterminato, le selezioni saranno curate da Arti - Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego - Settore Servizi per il lavoro di Firenze e Prato - per partecipare è necessario essere iscritti al collocamento Mirato, mentre la prova di idoneità sarà gestita dal Comune di Prato. C'è tempo fino al 17 aprile.

La Fondazione Parsec pubblica 2 bandi per selezionare un naturalista (o biologo) e un operaio non specializzato. Le selezioni avverranno sulla base di curriculum, test e colloquio. Le figure lavoreranno entrambe nell’ambito delle attività del parco di Scienze Naturali. Si tratta di assunzioni part time (25 ore settimanali) e a tempo determinato (1 anno), ma con possibilità di rinnovo e stabilizzazione. Le domande dovranno pervenire entro le ore 13 di venerdì 7 aprile.

Naturalista o biologo - I titoli di studio necessari sono: Laurea Magistrale in Scienze Naturali/Scienze della Natura o Scienze Biologiche/Biologia. Il naturalista si occuperà, oltre che della gestione e della cura degli animali insieme al personale già presente, di attività di rilevamento, controllo e ricerca scientifica nell’ambito del monitoraggio della qualità ambientale sulla piana di Prato e in altri siti. Fra le attività figurano anche quelle didattiche, educative e formative dirette a studenti anche in sinergia con altri enti pubblici e associazioni.

Operaio non specializzato - È richiesto il diploma di scuola superiore di secondo grado. Lavorerà nell’ambito delle attività del parco del Centro di Scienze Naturali per la gestione degli esemplari di fauna selvatica recuperati e delle aree verdi del parco di Galceti, di Pantanelle e di altre aree naturali affidate alla Fondazione Parsec. Bando e moduli per la partecipazione possono essere consultati e scaricati sul sito della Fondazione Parsec: www.fondazioneparsec.it, nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso.

Il 3 aprile il Centro per l'Impiego di Prato organizza un open day dedicato al settore della pelletteria e moda. Per partecipare alla selezione basta presentarsi in via Via Pistoiese 558/E dalle 9 alle 13 muniti di curriculum vitae.