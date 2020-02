19.02.2020 h 18:35 commenti

Nuove fototrappole contro l'abbandono dei rifiuti. Prime multe in centro per conferimento errato della spazzatura

In calo il fenomeno dei sacchi neri: dalle 1.100 tonnellate del 2014 siamo arrivati alle 507 del 2019. I dati di Alia illustrati alla commissione consiliare 4. Crescono le sanzioni degli ispettori ambientali

a.a.

Da Alia la sperimentazione di nuove fototrappole in grado di rilevare i cambiamenti morfologici del terreno e quindi di entrare in azione solamente quando si verifica un abbandono di sacchi neri. Entro marzo verranno posizionate le prime strumentazioni che renderanno più veloce il lavoro della Municipale e probabilmente contribuiranno a contenere il fenomeno dell’abbandono che, comunque, ha subito un netto miglioramento passando da 1.100 tonnellate del 2014 alle 507 del 2019.I dati sono stati presentati questa mattina, 19 febbraio, in commissione 4 Ambiente da Luca Silvestri direttore area pratese Alia e dal comandante della Municipale Marco Maccioni.Se calano gli abbandoni di sacchi neri, aumentano invece le multe per il conferimento sbagliato durante il porta a porta. Dall’inizio dell’anno i quattro ispettori ambientali che fanno parte della task force antidegrado, hanno elevato 57 multe, il 60% nella zona del Soccorso e del Macrolotto Zero, e hanno iniziato anche a monitorare il centro storico dove, in una settimana, sono state fatte cinque multe fra via dei Tintori, piazza San Francesco e vicolo dell’Altopascio.“Il lavoro fatto dagli ispettori – ha spiegato– è molto apprezzato dai cittadini visto che la maggior parte dei pratesi utilizza il servizio del porta a porta in modo corretto”.Le sanzioni si aggirano intorno ai 150 euro e vengono fatte dopo un primo “cartellino giallo” , per l’abbandono invece iniziano i controlli all’interno dei sacchi per trovare indizi in grado di risalire al proprietario. Buoni risultati anche sul fronte del recupero dell’evasione fiscale, nel 2019 a fronte di sanzioni per un importo complessivo di 1milione e400milauro contestate dalla task force Lavoro sicuro si sono recuperati 700mila euro."Siamo decisamente sulla strada giusta - ha spiegato il presidente della Commissione Ambiente- ma soprattutto l'ammnistrazione è disposta a partecipare, prima fra i Comuni dell' Ato, alla sperimentazione delle fototrappole di ultima generazione che verranno collocate in 20 siti a rischio sul territorio. Altri 23, invece, sono stati delimitati con catene in modo da disincentivare un utilizzo improprio".