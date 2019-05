02.05.2019 h 16:36 commenti

Nuove case ad affitto calmierato: in via di Gello 72 appartamenti con canone tra 350 e 500 euro al mese

Il cantiere dovrebbe partire a luglio e terminare dopo 24 mesi. Nel frattempo, e già dalla prossima settimana, è possibile farne richiesta. L'Isee deve essere sotto i 38.734 euro

Inizieranno a luglio in via di Gello i lavori per la costruzione di 72 alloggi destinati all'affitto a canone calmierato.

Tra 24 mesi saranno disponibili trilocali e quadrilocali a prezzi che vanno da 350 a 500 euro al mese, ossia il 20% in meno dei patti territoriali. In più, dopo 15 anni l'inquilino avrà una prelazione sull'acquisto dell'immobile a un prezzo già fissato a 1.850 euro al metro quadrato da una convenzione urbanistico- sociale. Tali agevolazioni sono possibili grazie al terreno edificabile messo a disposizione dal Comune per realizzare case che intercettino la cosiddetta "fascia grigia" di popolazione. "Persone - spiega il sindaco Matteo Biffoni - che non riescono ad accendere al libero mercato degli affitti ma che non sono così povere da essere aiutate dai servizi sociali. E' difficile quantificare quante famiglie rientrano in questa fascia. Sicuramente tante perchè può bastare un solo cambiamento reddituale nel nucleo familiare per peggiorare il quadro generale. Ecco, con questi alloggi diamo una risposta concreta al diritto alla casa e una boccata d'ossigeno a chi è in difficoltà".





Tutto, dal cantiere alla gestione, sarà in mano ad Abitare Toscana che si occuperà anche di organizzazione di eventi di aggregazione e di animazione per tutto il quartiere. L'operazione è frutto di una sinergia tra pubblico e privato che vede insieme la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Abitare Toscana, il Fondo housing toscano e Cassa depositi e prestiti attraverso il fondo F.I.A per un investimento complessivo di 10 milioni di euro che si aggiunge a quanto già realizzato a Paperino per alloggi in vendita a canone calmierato o con la formula dell'affitto con riscatto. 47 sono stati ultimati e in buona parte già collocati, altri 72 saranno pronti nel 2020. "L'esperienza pratese ci sta molto a cuore - afferma Matteo Mazzotti, rsponsabile Fia per Cdo Investimenti Sgr - perchè è un esempio di best practice di interazione tra pubblico e privato. Ad esempio nel caso di via di Gello, grazie ai 2 milioni di euro messi sul piatto dalla Fondazione Cassa di risparmio di Prato, ne abbiamo attivati altri 8 e in più c'è il terreno messo a disposizione dal Comune".



Chi è interessato agli alloggi in via di Gello può chiamare già dalla prossima settimana Abitare Toscana allo 0574/742710. Il tetto massimo di Isee è di 38.734 euro e il valore dei beni mobili (case, barche e conti correnti) non deve superare i 40 mila euro. Ovviamente non si deve avere alcuna casa intestata. Inoltre si deve essere residenti sul territorio da almeno 5 anni o avere qui il proprio lavoro.

E' probabile che la richiesta sia molto alta come suggeriscono situazioni analoghe realizzate in altre città: sono arrivate ben 15 domande per ogni appartamento che aumentano a dismisura se si contano anche quelle con i requisiti non in regola.

E.B.