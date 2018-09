17.09.2018 h 16:56 commenti

Nuove aule e laboratori per il liceo Brunelleschi e la media don Bosco. Oggi la prima campanella

Il Marconcino ospiterà il biennio del liceo artistico mentre a Maliseti inaugurata la nuova sede che ospita anche la direzione didattica. A gennaio sarà consegnata anche la palestra

Primo giorno di scuola per 30 mila studenti, 11 mila gli alunni delle superiori 18 mila dai nidi alle scuole medie. Ad inaugurare l’anno scolastico, oggi 17 settembre, il presidente della Provincia Matteo Biffoni e l’assessore alla pubblica istruzione Maria Grazia Ciambellotti che hanno tenuto a battesimo due nuove scuole: la succursale del liceo artistico Brunelleschi nella sede del Marconcino e la don Bosco che, dopo decenni di promesse, è stata finalmente ampliata.

“Siamo contenti del risultato ottenuto – ha spiegato il dirigente scolastico Tiziano Pierucci – che ha risolto il problema dell’aumento delle siamo passati in poco tempo da 250 a oltre 600 alunni”. La succursale del nuovo liceo ospita otto prime e a rotazione una volta alla settimana le seconde, le aule sono dieci e i laboratori due.



“Abbiamo fatto un piccolo miracolo per quanto riguarda le scuole superiori – ha spiegato il presidente della Provincia Matteo Biffoni – investendo in cantieri importanti, non solo al Marconcino ma anche al Buzzi, al Dagomari e al Livi. Le famiglie pratesi continuano ad avere fiducia nell’offerta formativa e quindi i numeri degli iscritti crescono di anno in anno”

Nuova scuola anche per gli studenti della don Bosco a Maliseti che da quest’anno potranno avere più aule, tre laboratori e uno spazio multifunzionale a disposizione. Dopo le vacanze di Natale verrà consegnata anche la palestra che durante l’orario scolastico servirà agli studenti, nel pomeriggio e alla sera sarà utilizzata probabilmente per le attività di basket. “"Consegniamo questi nuovi locali - ha affermato l’assessore alla pubblica istruzione Mariagrazia Ciambellotti- pensando alle tante cose belle che potranno essere fatte al loro interno, ci abbiamo lavorato tanto ed è innegabile essere felici oggi: laboratori, nuove aule, tutti servizi che permetteranno ai nostri ragazzi di studiare meglio".

Prima campanella anche per gli studenti di Montemurlo. Il sindaco Mauro Lorenzini, accompagnato dall'assessore alla pubblica istruzione, Rossella De Masi, al suo vice, Simone Calamai e dal comandante della Polizia Municipale, Gioni Biagioni, questa mattina 17 settembre ha salutato i nuovi studenti della scuola media “Salvemini- La Pira” di Montemurlo, radunati, insieme ai loro genitori, nel cortile della scuola. A dare il primissimo benvenuto agli studenti la nuova reggente dell'istituto comprensivo “Margherita Hack”, Giovanna Nunziata: ”Sono solita ripetere che tutti possiamo fare tutto, basta volerlo. Non vi scoraggiate, quindi, alle prime difficoltà, non gettate la spugna ma andate avanti con impegno”. La preside ha poi voluto ribadire il proprio impegno a favore dell'istituto comprensivo montemurlese, elogiando il lavoro svolto in questi anni dall'amministrazione comunale rispetto alle esigenze della scuola. Anche il sindaco Lorenzini nel suo breve discorso, si è rivolto agli studenti e ha ricordato il valore dello studio come bagaglio indispensabile per affrontare a testa alta le sfide della vita e del mondo del lavoro. Il sindaco ha poi ricordato l'ottimo rapporto di collaborazione che da sempre contraddistingue i rapporti tra la scuola e l'amministrazione, il costante impegno per mantenere le scuole belle e sicure e le risorse spese a favore dell'inclusione e dell'integrazione.



Anche il sindaco di Poggio a Caiano Francesco Puggelli e l’assessore alla Pubblica istruzione Fabiola Ganucci hanno portato un saluto a tutti i ragazzi, insegnanti e al personale delle scuole poggesi.

Partendo dalla media “Filippo Mazzei”, passando per le scuole primarie “Lorenzo il Magnifico” e per le materna “Sandro Pertini”, il sindaco ha concluso la mattinata alla scuola materna e elementare “Lorenzo De Amicis” e all’istituto paritario delle suore minime del Sacro Cuore.

Sono circa un migliaio i ragazzi e i bambini che oggi hanno fatto ingresso nelle scuole di ogni ordine e grado di Poggio a Caiano. Con l’inizio dell’anno scolastico, alla elementare “Lorenzo il Magnifico” sono state inaugurate due nuove aule, e dalla prossima settimana saranno inaugurati anche gli spazi della nuova mensa, ricavati dall’ex comando della Polizia municipale, dopo i lavori fatti durante l’estate.