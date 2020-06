25.06.2020 h 15:21 commenti

Nuove attrezzature al Santo Stefano grazie alla spesa fatta dai clienti nei supermercati

Con i soldi raccolti dal gruppo Conad tramite Am,i sono stati acquistati una centrifuga per le analisi di laboratorio, 4 monitor, un ecografo e un videolaringoscopio destinato alla pediatria

Una centrifuga multiuso destinata al laboratorio d’analisi, quattro monitor , un ecografo per il centro Donna e un videolaringoscopio per la pediatria sono stati donati all’ospedale Santo Stefano dai soci e clienti Conad Nord Ovest Prato attraverso la campagna “Unisciti a noi” che dalla metà di aprile alla metà di maggio è stata promossa in dieci supermercati cittadini e ha coinvolto oltre 6mila clienti. A fare da tramite fra l’ospedale e Conad la Fondazione Ami

“Un valore complessivo di 53mila euro – ha spiegato Tommaso Signorini di Conad – di cui il 70% è stato donato dai soci, il restante 30% dai clienti, un ottimo risultato in poco meno di un mese.”

La centrifuga è stata consegnata questa mattina 25 giugno al laboratorio d’analisi del Santo Stefano . “Questa donazione – ha spiegato Patrizia Casprini direttore laboratorio analisi - è fondamentale per un laboratorio specializzato come quello di Prato in diagnostica su DNA, RNA o colture cellulari di piccolissime dimensioni. L’ acquisto è stato indispensabile per fronteggiare l’ attuale emergenza sanitaria, ma sarà utilissimo anche in futuro per le molteplici diagnostiche che il laboratorio offre”.

Le altre attrezzature verranno consegnate nei prossimi giorni: “Un particolare ringraziamento va ai tanti clienti Conad – sottolinea Claudio Sarti Presidente Fondazione Ami – che hanno scelto di sostenere il proprio Ospedale e la propria città, in un momento così difficile. Conad ha dimostrato di essere ancora una volta vicina alle attività della Fondazione”.









Edizioni locali collegate: Prato

