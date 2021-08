18.08.2021 h 11:09 commenti

Nuove assunzioni per il Comune di Prato, in arrivo i concorsi per istruttore e funzionario amministrativo

I bandi usciranno a breve e l'amministrazione comunale punta a organizzare le prove, che saranno tutte via web, per l'inizio dell'autunno

(e.b.)

Prosegue la raffica di concorsi pubblici che il Comune di Prato ha organizzato per rimpinguare la propria pianta organica fiaccata dai pensionamenti della cosiddetta quota 100 e da un periodo di forti limitazioni sulla possibilità di assumere. Anche il Covid ha fatto la sua parte costringendo, in piena pandemia, a rimandare ancora il momento della selezione. Per questo l'amministrazione comunale sta spingendo sul pedale dell'acceleratore per recuperare il tempo perso. Sono in corso le selezioni per quattro ispettori di polizia municipale, due dirigenti tecnici, due analisti informatici e un funzionario educativo mentre per l'assunzione di 10 geometri a breve sarà possibile attingere dalla graduatoria del Comune di Campi Bisenzio.Questione di giorni e saranno pubblicati altri due importanti concorsi. Il Comune cerca tre funzionari amministrativi (D), e due istruttori amministrativi (C). L'obiettivo è dare il via alla selezione entro settembre. La modalità sarà via web sia per lo scritto che per l'orale e non ci sarà preselezione.Solo due anni fa il Comune aveva indetto un concorso per istruttori amministrativi per l'assunzione, in più step, di quasi 30 persone. Quella graduatoria però, è già esaurita e per far fronte alle necessità interne è necessario quindi bandire una nuova selezione. Per quest'anno le assunzioni sono solo due, ma nel 2023 ne sono previste altre 3 e nel frattempo l'amministrazione comunale può comunque rivedere al rialzo il piano assunzioni: "Al di là dei numeri di quest'anno, ciò che importa - spiega l'assessore al personale e al bilancio, Benedetta Squittieri - è avere a disposizione una graduatoria da cui poter attingere via via che arrivano i pensionamenti. Il piano assunzioni può essere potenziato in ogni momento. Con la modalità online poi, superiamo le difficoltà organizzative legate al rischio contagio Covid".A proposito di modifiche. Tra poche settimane nel piano assunzioni 2021 sarà inserito un posto per funzionario tecnico e il relativo concorso sarà bandito subito dopo. D'altronde il settore tecnico è forse quello più in difficoltà soprattutto in un momento storico come questo in cui tra il 110 per cento, il nuovo piano operativo e le opere pubbliche, gli uffici sono oberati di lavoro.