Nuove adesioni al Consorzio italiano Detox che prosegue il cammino fianco a fianco con Greenpeace

L'iniziativa è nata sulla spinta di Confindustria Toscana Nord e ha già coinvolto molte imprese del distretto pratese

Con l'ingresso di Candiani Denim, Toscofilati, Tessilfibre e LTa salgono a 34 le aziende manifatturiere sparse sul territorio nazionale che aderiscono al Consorzio Italiano Implementazione Detox (Cid), nato nel 2016 con l’adesione da parte di un gruppo di aziende tessili guidate da Confindustria Toscana Nord alla campagna Detox lanciata da Greenpeace per l’eliminazione, entro il 2020, di sostanze tossiche dal ciclo di produzione tessile.

L'annuncio dei nuovi ingressi è stato fatto da Consorzio Italiano Detox e Greepeace durante la settimana della moda di Milano.

L’obiettivo ribadito dai produttori è lavorare insieme secondo un modello di produzione tessile sostenibile ed innovativo, a livello nazionale ed internazionale, attraverso la promozione di strumenti di conoscenza ed innovazione tecnologica.

“Oggi è un’esigenza adeguare il sistema dell’industria moda affinché garantisca una tutela dell’uomo e dell’ambiente - dichiara Andrea Cavicchi presidente del Consorzio Italiano Implementazione Detox -. Durante la settimana della moda appena conclusa è emersa chiaramente la necessità di andare in questa direzione. Grazie alla collaborazione con Greenpeace, siamo riusciti a dimostrare che una moda più pulita è possibile e che bisogna continuare a lavorare in maniera seria ed efficace in questa direzione”.

A proposito di moda ecosostenibile, con il recentissimo report “Destination Zero: seven years of Detoxing the clothing industry” Greenpeace traccia un bilancio dei progressi effettuati dalle aziende impegnate nell’eliminazione delle sostanze chimiche pericolose dalle proprie filiere produttive entro il 2020.



Edizioni locali collegate: Prato

