07.05.2020 h 14:28 commenti

Nuovamente in funzione la Little Free Library nel parco di Seano

Era stata distrutta la notte del 31 dicembre da alcuni vandali. il restauro è stato curato Parco Museo Quinto Martini, i libri sono stati forniti dalla Biblioteca comunale Aldo Palazzeschi, la messa in opera è stata eseguita da gli operai comunali.

E’stata ricostruita ed è nuovamente funzionante “Little Free Library”, all’interno del Parco Museo Quinto Martini di Seano.Era stata distrutta da un atto di vandalismo la notte di San Silvestro. Il restauro della struttura in legno è stato offerto dall’associazione Parco Museo Quinto Martini, i libri sono stati forniti dalla Biblioteca comunale Aldo Palazzeschi, la messa in opera è stata eseguita da gli operai comunali.Usufruire del servizio è semplice: chiunque può prendere liberamente un volume, leggerlo e poi riportarlo al suo posto, chi vuole può anche donare dei libri e renderli così fruibili a tutti. Un’altra “Little Free Library” è presente al Giardino Florio Londi di Santa Cristina a Mezzana. Entrambe le librerie sono state donate al Comune dall’associazione BioDistretto del Montalbano.“Questo atto vandalico – commenta il vicesindaco Federico Migaldi - aveva destato grande amarezza in tutte quelle persone che, con molta correttezza, da tempo usufruivano di questo civilissimo servizio, ora ripristinato proprio in concomitanza con la riapertura del Parco Museo”.