10.05.2020 h 16:12 commenti

Nuova vittima per Covid19 a Prato dopo cinque giorni che non si registravano decessi

Lo comunica la Regione attraverso il solito bollettino che dà conto anche di due tamponi positivi in provincia. In tutta la Toscana sono 29 le nuove positività con un indice di contagio pari allo 0,6

Si registra purtroppo un nuovo decesso da Covid 19 a Prato, il 44esimo dall'inizio dell'epidemia. Lo comunica la Regione nel suo consueto bollettino giornaliero, si tratta di un uomo di 82 anni che era ricoverato al Santo Stefano. Per la provincia di Prato è il primo lutto dopo cinque giorni senza decessi. Due, invece, i nuovi tamponi positivi registrati nelle ultime 24 ore, con il totale che sale a 538. Tutto questo in attesa del bollettino dell'Asl che conteggia i casi fino alle 18, mentre la Regione si ferma alle 12.

In Toscana sono stati 29 in più rispetto a ieri i tamponi positivi, su un totale di 3.339 analizzati. Adesso sono 9.774 i casi di positività al Coronavirus registrati dall'inizio dell'epidemia. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. Si registrano 5 nuovi decessi, compreso quello di Prato: 2 uomini e 3 donne con un’età media di 83,4 anni.

L'indice di contagiosità si assesta stabilmente sotto 0,6 mentre continua a calare il numero di persone ricoverate: a mezzogiorno di oggi 10 maggio sono complessivamente 428 (15 in meno di ieri), di cui 78 in terapia intensiva (meno 1 rispetto a ieri). E’ il punto più basso raggiunto dal 16 di marzo 2020 per i ricoveri totali dal 13 marzo per le terapie intensive.