20.05.2022 h 13:35 commenti

Nuova vita per Villa Naldi Niccolini: sarà trasformata in un condominio di lusso con tanto di parco

La storica dimora di Coiano da anni è in degrado e abbandonata a se stessa: adesso è stata rilevata dall'impresa edile Lo Conte che ha già pronto il piano di recupero.

Un'altra antica dimora pratese verrà ristrutturata e sottratta all'abbandono: dopo villa Guicciardini a Usella e villa Bellavista a Le Sacche, l'azienda Lo Conte ha acquistato villa Naldi Niccolini, in via Bisenzio per San Martino, proprio accanto al circolo di Coiano.

La struttura neocinquecentesca da decenni è abbandonata a se stessa, ma presto sarà trasformata in un condominio di lusso con una ventina di appartamenti che si affacciano sul parco secolare.

La trattativa con la proprietà, ex Fusi, dura da anni, e ora si è raggiunto l'accordo: l'azienda realizzerà anche due parcheggi mentre i posti macchina accanto alla struttura della Rsa e una parte del terreno che confina con la scuola media Fermi saranno ceduti al Comune.

La villa ha conosciuto decisamente tempi migliori, negli anni '70 è stata teatro di feste private in una cornice decisamente suggestiva, ma ora sta crollando. Il parco è ormai una selva intricata di piante e erbacce e anche il cancello d'ingresso, da anni, è puntellato per evitare che collassi sulla strada. Tutta l'area è stata recintata per evitare che si trasformi in un rifugio per sbandati.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus