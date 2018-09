08.09.2018 h 11:49 commenti

Nuova vita per il lago di Gricigliana, torna l'attività sportiva con il progetto di un giovane imprenditore

Per anni abbandonato a sè stesso ritorna agli antichi splendori. La Regione ha anche riprestinato l'attività di bacino per la raccolta d'acqua in caso d'incendio

II lago di Gricigliana durante l'estate è ritornato ad essere frequentato da tanti pratesi, ma è stato anche un punto di rifornimento per i canadair impegnati a spegmere incendi in val di Bisenzio e nel pistoiese.Tutto parte dall' idea di Luca di Nuzzo, un giovane imprenditore agricolo, che ha aperto un'attività di pesca sportiva e un circolo Arci, e dal Comune che ha coinvolto la Regione nella fase di ripulitura e messa in sicurezza del lago. I lavori per la risistemazione sono durati tutto l'inverno, a giugno il taglio del nastro, ora è tempo di bilanci visto che fra qualche giorno la stagione verrà chiusa."Per ora – spiega Di Nuzzo – i risultati sono modesti, ma è naturale che sia così, continuiamo a crederci e siamo fiduciosi che il prossimo anno le cose andranno meglio."Soddisfatto invece il sindaco: "Siamo riusciti ad aiutare un giovane imprenditore – commenta Bongiorno – e a ridare al lago il suo antico splendore. Il nostro compito è stato quello di mediare fra i propritari e Di Nuzzo, ci siamo riusciti. Inoltre abbiamo coinvolto anche la Regione che ha messo in sicurezze le acque del laghetto. Abbiamoanche infine asfaltato la strada ".Il lago di Gricigliano è in parte proprietà della Diocesi e in parte della famiglia, che in zona ha altre proprietà ."Durante i lavori – scherza il sindaco – non è comparso il famoso mostro di cui si millanta la presenza. Vorrà dire che resterà il nostro segreto e lo utilizzeremo per rilanciare il turismo".