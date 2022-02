24.02.2022 h 19:03 commenti

Nuova vita per gli scarti tessili grazie a una macchina made in Prato. Boom di richieste da tutto il mondo

Il macchinario può realizzare imbottiture per materassi e automobili, pannelli per arredamento, costruzioni, imballaggi, cartoncini per etichette partendo dai ritagli. Campania e Liguria interessate per i loro hub del riciclo tessile

C'è un impianto che riesce a trasformare gli scarti tessili in imbottiture per materassi e automobili, pannelli per arredamento, costruzioni, imballaggi, cartoncini per etichette e persino base per la realizzazione di boschi verticali. Notizie di Prato ha potuto vederlo nella sala prove dove accedono tutti i clienti che vogliono toccare con mano la trasformazione dei propri scarti di produzione in un nuovo prodotto. Al momento della visita la prova ha riguardato fibra di poliestere, vergine e riciclata, per fare imbottiture, ma il meccanismo è lo stesso anche per il "rossino".

L'impianto è stato progettato da imprenditori pratesi, la Dell'Orco e Villani e la Techno plants, è richiesto da tutto il mondo per dare valore allo scarto di lavorazione anzichè spendere per disfarsene ed è già nel mirino di un paio di società della Campania e della Liguria per proporlo al finanziamento del Pnrr attraverso lo stesso bando del ministero della transizione ecologica a cui partecipa Alia, il Comune di Prato e le categorie economiche e sociali per l'hub del riciclo tessile ma proponendo un'altra tecnologia, di cui una parte importata dalla Svezia, con l'obiettivo di selezionare i materiali tessili da riciclare. Il motto "nessuno è profeta in patria" calza a pennello ma guai a pensare che Sergio Dell'Orco, leader nazionale nel campo delle macchine per rigenerato, e Marco Gualtieri della Technoplants, vogliano piazzare la propria "creatura"in casa per interesse personale. "Si lavora per circa il 95% per l'estero per cui non abbiamo necessità di vendere le nostre macchine a Prato. - afferma Sergio Dell'Orco - Abbiamo criticato l'attuale impostazione tecnologica dell'hub e fatto presente che esiste altro, solo perchè ci dispiace lo spreco di risorse della comunità".

In Europa e negli Stati Uniti, impianti come questo, prodotti da neanche una decina di aziende in tutto il mondo tra cui le due pratesi, sono sempre più richiesti perchè l'uso dei prodotti riciclati è incentivato dagli stati e le imprese trasformano in valore ciò che altrimenti sarebbe un costo di smaltimento. Cosa questa che permette di recuperare l'investimento fatto sul macchinario in poco tempo. In Italia, c'è ancora tanta strada da fare su questo fronte ma il Pnrr dovrebbe aiutare. Soprattutto in un territorio con tantissimo scarto tessile come il nostro.

(e.b.)