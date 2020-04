La nuova viabilità di via Machiavelli agita l'opposizione. Sia la Lega, attraverso la capogruppo Patrizia Ovattoni, che la lista Spada chiedono la convocazione urgente della commissione mobilità per fare il punto su questa novità. Entrambi i gruppi non vogliono entrare nel merito della scelta, cosa che faranno quando la sperimentazione sarà conclusa e sentiti sia i cittadini favorevoli che i contrari, ma contestano il modo in cui l'amministrazione comunale l'ha attuata, di sorpresa e durante l'emergenza Coronavirus ( LEGGI ).Per Patrizia Ovattoni “La commissione di cui faccio parte non era stata informata. Quanto prima ho intenzione di chiedere la convocazione di una commissione per avere ulteriori chiarimenti in merito. Ora sappiamo come la pensano alcuni cittadini di un tratto di via Colletta che dicono di essere penalizzati, come sappiamo anche di quelli di via Sarpi che sono invece d'accordo. Sentiremo anche le ragioni da parte dei tecnici del Comune che hanno tolto quella strana gimcana, poi dati alla mano capiremo cos'è meglio fare". Simile il commento dei consiglieri della lista Spada, Daniele Spada e Tommaso Cocci. "Non ci è piaciuto il metodo dell’amministrazione, poiché avrebbe dovuto muoversi con più cautela ed avvisando i residenti. Tuttavia riteniamo opportuno aspettare la fine della sperimentazione per trarre delle conclusioni, poiché abbiamo ricevuto impressione sia positive che negative".