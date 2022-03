Il prossimo 11 marzo saranno inaugurate e aperte al traffico le due nuove strade che collegheranno la zona industriale di Tobbiana a Iolo. Si tratta della bretellina di Garduna, accanto al Nenciarini, e della nuova arteria realizzata dai lottizzanti dell'area artigianale di Tobbiana che da via degli Antichi mestieri passa sotto l'autostrada A11 e arriva fino alla rotatoria con viale Manzoni dove si innesta anche la bretellina della Garduna.

Il punto sugli interventi è stato fatto ieri, 1°marzo, nella seduta congiunta delle commissioni consiliari urbanistica e mobilità. La nuova viabilità di collegamento tra Tobbiana-Casale e viale Manzoni è frutto del piano di lottizzazione che ha permesso la realizzazione dell'area artigianale accanto alla strada, insieme alla cessione di due spazi verdi di cui uno attrezzato lungo via di Casale. L'intervento è stato più lungo del previsto ma ora siamo alle battute finali. I collaudi tecnici, amministrativi e strutturali del sottopasso A11 sono terminati, così come quelli degli impianti anti allagamento, già presi in consegna dal Comune e da Consiag servizi. La segnaletica orizzontale è stata ripassata e quella verticale è in predisposizione.Nei prossimi giorni quindi le opere saranno convalidate e si potrà passare all'ordinanza di apertura. La strada permetterà di alleggerire il carico di traffico di passaggio dal centro di Tobbiana. La consigliera d'opposizione Marilena Garnier, teme però che il problema si sposti su via Tobbianese per raggiungere il casello di Prato ovest e anche su via dell'Orsa minore alla luce della prossima apertura del collegamento con la tangenziale attraverso l'abbattimento della gioielleria Paci. Da qui la proposta: "Chiedo che i mezzi pesanti, sia in entrata che in uscita dalla zona artigianale, vengano fatti passare da viale Manzoni. Non è ammissibile - afferma Garnier - che davanti a un campo sportivo, a una scuola e anche a un cimitero dove si recano tanti anziani, ci sia il continuo passaggio dei tir". Il presidente della commissione 4, Maurizio Calussi del Pd, ha rassicurato sul punto: "Quando sarà aperta anche la strada che dalla tangenziale arriva in via Traversa pistoiese e in via dell'Orsa minore, abbattendo la gioielleria, approfondiremo bene i flussi di traffico per capire cosa e come limitarli in modo da evitare criticità. La strada che andiamo ad aprire alleggerisce notevolmente il carico lungo strade che devono essere usate solo per il traffico locale e non di attraversamento".