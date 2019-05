15.05.2019 h 18:53 commenti

Nuova viabilità San Paolo, sopralluogo di Paradiso (Lega Toscana): "Strade troppe strette, caos e disagi"

Il candidato sindaco ha incontrato ieri i cittadini che protestano dopo gli interventi per realizzare ciclabile e marciapiedi più larghi: "In via Zipoli i camion non riescono ad entrare nei capannoni. Incidenti con i nuovi stop"

Strade più strette e marciapiedi più larghi per fare spazio alle piste ciclopedonali. In crisi la viabilità a San Paolo dopo gli interventi del Comune. Le proteste non hanno tardato a farsi sentire e nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 maggio, il candidato sindaco della Lega Toscana, Emilio Paradiso, ha incontrato i residenti. “Mi hanno chiamato in diversi e sono venuto a rendermi conto di persona – il commento – effettivamente ci sono disagi per i camion che con grande difficoltà, e non sempre è possibile, riescono a fare manovre per entrare dentro le aziende in via Zipoli, strada dove il Comune è intervenuto con un restringimento della carreggiata. E' già successo che qualche camion sia rimasto incastrato, che non abbia potuto andare né avanti e né indietro a causa del poco spazio e delle auto parcheggiate a lato. E' un problema grosso in una zona dove di fabbriche ce ne sono ancora”.

A Paradiso sono arrivate anche le lamentele per i nuovi stop comparsi davanti al fontanello di San Paolo: “Ci sono già stati diversi incidenti – dice – vorrei che chi ha deciso questi cambiamenti venisse a spiegare dove stanno i vantaggi. Questo tratto di strada è diventato pericoloso anche per i pedoni. Governare significa conoscere il territorio, ascoltare la gente, risolvere i problemi e non crearne”.



