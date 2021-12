15.12.2021 h 16:31 commenti

Nuova viabilità, parcheggio e area attrezzata con playground: Paperino diventa più bella

Le opere, dal costo complessivo di un milione e mezzo di euro, sono comprese nel Piano di zona composto da sette lotti fondiari che ospitano circa 120 alloggi. Il sindaco Matteo Biffoni: "Spazi che riqualificano il quartiere"

Da stamani 15 dicembre Paperino può vantare una nuova strada, un parcheggio pubblico, un playground e un'area fitness con sette stazioni attrezzate con attrezzi progettati per l’allenamento sportivo amatoriale in esterno. Sono state inaugurate, alla presenza del sindaco Matteo Biffoni, le opere realizzate all'interno del Piano di zona di Paperino che interessano via Zanibelli e via Bettini, il nuovo collegamento stradale tra via Zanibelli e via Tettamanti. Le opere sono a servizio di sette lotti fondiari che ospitano circa 120 alloggi.



Sono presenti anche differenti aree destinate a verde pubblico corredate da filari alberati ed esemplari sparsi complete di arredo urbano oltre alla realizzazione di una pista ciclabile e a interventi di rifacimento di porzioni di tappeti d’usura sia per i marciapiedi che per le sedi stradali esistenti.

"Anche grazie all'intervento di Cassa Depositi e Prestiti in collaborazione con l'amministrazione siamo riusciti a portare a termine la realizzazione di queste nuove abitazioni e la riqualificazione complessiva del quartiere con questi nuovi spazi, compreso il nuovo e importante collegamento stradale - ha affermato il sindaco Matteo Biffoni -. Un'area completamente nuova che è davvero ben fatta da ogni punto di vista, abitativo e estetico, e che ci rende molto soddisfatti".

Il costo delle opere di urbanizzazione in ambito del Piano di zona è di 1.511.168 euro e quelle di urbanizzazione primaria extra ambito di 54.830 euro.

"Un intervento importante che va a costruire una nuova centralità nel quartiere che potrà usufruire di spazi verdi, aree giochi per bambini e attrezzature sportive all'aperto così come è da tempo intenzione dell'amministrazione, quella cioè di proporre sempre più questi spazi per sviluppare la mobilità sostenibile e promuovere stili di vita sani" afferma l'assessore all'Urbanistica Valerio Barberis.

Mentre il consigliere comunale Antonio Facchi sottolinea come la nuova viabilità è destinata a diventare centrale per il paese, alleggerendo il traffico su via dell'Alloro, adesso strada obbligata per chi deve muoversi all'interno di Paperino.