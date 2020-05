21.05.2020 h 10:58 commenti

Nuova viabilità in via Machiavelli, prorogata la sperimentazione. Oltre 350 firme per dire no

Il Comune ha spostato i termini al 20 giugno ma l'assessore Leoni specifica che "si procede per step". Intanto residenti e commercianti contrari alle modifiche proseguono con la petizione

E' stata prorogata al 20 giugno prossimo la sperimentazione della nuova viabilità tra via Machiavelli, via Colletta, via Abba e via Sarpi. L'ordinanza di rinnovo è stata pubblicata dal Comune di Prato ieri, 20 maggio, giorno di scadenza del periodo di test delle modifiche apportate al sistema viario di questo punto che nonostante le ridotte dimensioni è un vero e proprio snodo cruciale del traffico tra la zona nord, la stazione centrale e il centro. Modifiche che non piacciono a buona parte dei residenti e dei commercianti della zona che sin dall'inizio, oltre un mese fa, hanno manifestato il loro dissenso (LEGGI) e hanno dato vita a una petizione. Ad oggi le firme raccolte sono oltre 350. I vari gruppi di opposizione hanno chiesto la convocazione della commissione Mobilità per approfondire la questione.

In sostanza il traffico proveniente da via Colletta si immette direttamente in via Machiavelli anziché svoltare in via Abba, in via Sarpi e da qui in via Machiavelli. L'immissione in questa strada è regolata da una piccola rotatoria, formata da new jersey proprio perché a carattere sperimentale. Secondo la parte contraria al progetto tale sperimentazione dovrebbe proseguire fino a che non ci sarà il pieno ritorno alla normalità con la riapertura delle scuole, per verificare davvero che sia migliorativa per i flussi di traffico. L'assessore alla Mobilità Flora Leoni specifica che l'attuale proroga è di un mese "ma che la volontà è di procedere per step. Devo dire, comunque, afferma Leoni - che al momento non risultano criticità tecniche".

E.B.